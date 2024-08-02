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IBA наградит пострадавших от несправедливости спортсменок в боксе

IBA наградит пострадавших от несправедливости спортсменок в боксе
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Российский спортивный функционер, глава Международной боксёрской ассоциации (IBA) Умар Кремлёв заявил, что IBA наградит пострадавших от несправедливости спортсменок в боксе так же, как за первое место в Олимпиаде.

«Мы будем отстаивать всех и, конечно же, защищать от гендерной дискриминации!

То, что сейчас происходит на Олимпийских играх — это позор всех времён. Спортсмены получают отравления из-за циничности руководства МОК и завершают карьеру из-за гендерной дискриминации и отсутствия конкурентной борьбы.

Мы же объявляем о том, что каждая спортсменка, которая столкнулась с несправедливостью на этой Олимпиаде в боксе, будет награждена в соответствии с тем, что получила первое место. Мы и дальше будем поддерживать наших спортсменов, а остальным международным ассоциациям давно уже пора перестать молчать и последовать нашему примеру!» — говорится в сообщении Кремлёва в его телеграм-канале.

Напомним, 23 июля Международная ассоциация бокса (IBA) была исключена из списка признанных федераций. Решение было принято в ходе сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Париже.

Сегодня, 2 августа, на ежедневном брифинге в Париже представитель МОК Марк Адамс заявил, что Олимпийский комитет больше не будет заниматься организацией олимпийских турниров по боксу.

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