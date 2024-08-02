Мирра Андреева и Диана Шнайдер гарантировали России первую медаль на Олимпиаде в Париже

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер гарантировали сборной России первую медаль на Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция). Напомним, девушки стали финалистками Олимпиады в женском парном разряде.

17-летняя Андреева и 20-летняя Шнайдер проводят первый турнир вместе в парном разряде. В одиночном разряде Мирра уступила в первом круге, Диана проиграла во втором. Напомним, семь теннисистов были допущены на Олимпийские игры в Париже в качестве нейтральных атлетов, а всего — 15 спортсменов в пяти видах спорта.

В финале Олимпиады-2024 россиянки сыграют с третьими сеяными, итальянскими теннисистками Ясмин Паолини и Сарой Эррани. Матч за золотую медаль состоится в воскресенье, 4 августа.