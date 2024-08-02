Мирра Андреева станет самым молодым призёром Олимпиады в теннисе с 1992 года
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17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева станет самым молодым призёром Олимпийских игр за 32 года. Это стало известно после того, как Андреева и Диана Шнайдер стали финалистками Олимпиады-2024 в Париже (Франция) в женском парном разряде и гарантировали себе как минимум серебряные медали.
Олимпиада — парный разряд (ж). 1/2 финала
02 августа 2024, пятница. 17:10 МСК
Кристина Букша
Сара Соррибес-Тормо
К. Букша С. Соррибес-Тормо
Окончен
0 : 2
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Мирра Андреева
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер
В 1992 году на Олимпийских играх 1992 года золотую медаль завоевала американская теннисистка Дженнифер Каприати. Тогда ей было 16 лет. В финале женского одиночного разряда Каприати обыграла легендарную немецкую теннисистку Штеффи Граф.
В финале Олимпийских игр 2024 года Мирра Андреева и Диана Шнайдер сыграют с третьими сеяными, итальянскими теннисистками Ясмин Паолини и Сарой Эррани. Матч за золотую медаль состоится в воскресенье, 4 августа.
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