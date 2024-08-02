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Сборная Германии по гандболу одержала победу в матче с Испанией

На стадионе «Париж-Юг» (Франция) завершился матч 4-го тура группового этапа олимпийского турнира по гандболу среди мужчин, в котором встречались национальные команды Германии и Испании. Счёт встречи — 33:31 в пользу немцев.

После этого матча Германия лидирует в группе А, имея в своём активе шесть очков. Испанцы идут на четвёртом месте (четыре очка).

Напомним, в мужском гандбольном турнире Олимпиады-2024 в Париже принимают участие 12 национальных команд, разделённых на две группы по шесть сборных в каждой. В группе A выступают Хорватия, Испания, Словения, Германия, Швеция, Япония, в группе B — Дания, Норвегия, Египет, Венгрия, Франция, Аргентина.

Олимпийские игры — 2024 проходят с 27 июля до 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России.