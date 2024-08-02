Южнокорейцы выиграли золото в смешанном командном первенстве в стрельбе из лука

Сборная Южной Кореи стала олимпийскими чемпионами в стрельбе из лука в смешанном командном первенстве на Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция). В финале они не оставили шансов стрелкам из сборной Германии, победив со счётом 6:0.

В матче за третье место играли сборные США и Индии. Американские стрелки завоевали бронзовые медали, одержав победу со счётом 6:2.

Для сборной Южной Кореи это золото стало седьмым на Олимпиаде-2024. У немцев седьмая медаль в целом, американцы принесли сборной 41-ю медаль в Париже.

Олимпийские игры 2024 года продлятся до 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.