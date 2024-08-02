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Чикунову будут объявлять на российских соревнованиях как победительницу чемпионок ОИ-2024

Чикунову будут объявлять на российских соревнованиях как победительницу чемпионок ОИ-2024
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Российскую пловчиху Евгению Чикунову будут официально объявлять на российских соревнованиях как двукратную победительницу чемпионок Олимпийских игр – 2024, сообщил президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников.

«На ближайшее четырёхлетие на всероссийских соревнованиях будем объявлять Чикунову как двукратную победительницу чемпионок Олимпийских игр — 2024, Евгения Рылова — как двукратного олимпийского чемпиона и победителя серебряного призёра Игр в Париже», — приводит слова Сальникова «Матч ТВ».

Вчера, 1 августа, Чикунова проплыла дистанцию 200 м брассом быстрее олимпийской чемпионки 2024 года.

Ранее, 29 июля, в Париже состоялся финальный заплыв на дистанции 100 м брассом, его чемпионка Татьяна Смит из ЮАР также проплыла финал медленнее Чикуновой.

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