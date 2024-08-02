Дзюдоист Тедди Ринер стал четырёхкратным олимпийским чемпионом

Французский дзюдоист Тедди Ринер завоевал золото в весе свыше 100 кг на Олимпийских играх в Париже (Франция). В финальной схватке он одолел южнокорейца Ким Мин Чона со счётом 10:0.

Тедди Ринер стал четырёхкратным олимпийским чемпионом. В Лондоне-2012 и Рио-2016 Ринер побеждал в личных соревнованиях в весе свыше 100 кг, на Играх-2020 в Токио он завоевал золото в составе смешанных команд.

Бронзовые медали завоевали представитель Таджикистана Темур Рахимов и дзюдоист из Узбекистана Алишер Юсупов.

Ринер принёс французам девятую золотую медаль и 31-ю в целом на домашней Олимпиаде-2024. У сборной Южной Кореи 16-я медаль в целом, у команды Таджикистана — вторая. Для Узбекистана медаль Юсупова стала третьей.