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Бразильская дзюдоистка Соуза стала олимпийской чемпионкой в весе свыше 78 кг

Бразильская дзюдоистка Соуза стала олимпийской чемпионкой в весе свыше 78 кг
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Бразильская дзюдоистка Беатрис Соуза выиграла золото Олимпийских игр — 2024 в Париже (Франция). В финальной схватке она была сильнее представительницы Израиля Раз Хершко.

Бронзовые медали завоевали представительница Франции Романа Дикко и дзюдоистка из Южной Кореи Хаюн Ким. Отметим, что на Олимпиаде 2020 года в Токио (Япония) Дикко также стала бронзовым призёром.

Беатрис Соуза принесла сборной Бразилии первую золотую медаль на Олимпиаде-2024.

Медальный зачёт Олимпиады-2024

Олимпийские игры 2024 года продлятся до 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов, дзюдоисты в этот список не входят. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.

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