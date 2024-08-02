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Китайская бадминтонистка обручилась после победы на Олимпиаде в Париже

Китайская бадминтонистка обручилась после победы на Олимпиаде в Париже
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Китайская бадминтонистка Хуан Яцюн получила предложение руки и сердца после победы на Олимпийских играх в Париже (Франция).

Фото: Кадр из трансляции

В пятницу, 2 августа, Яцюн стала олимпийской чемпионкой в паре с Чжэн Сывэй. В финале смешанного парного разряда они разгромили дуэт из Южной Кореи.

Олимпиада 2024. Бадминтон
Микст. Финал
02 августа 2024, пятница. 17:10 МСК
Окончено
1
Китай
2
Южная Корея

После вручения медалей к Хуан Яцюн подошёл её молодой человек Ли Юйчэнь и сделал девушке предложение на глазах у многотысячной публики. Спортсменка сказала «да». Юйчэнь также участвовал в Олимпиаде в Париже, он играл в мужском парном разряде и не смог пробиться в плей-офф соревнований. Китаец является серебряным призёром Игр в Токио-2020.

Фото: Кадр из трансляции

Олимпийские игры 2024 года продлятся до 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов.

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