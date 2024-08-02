Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2024 Новости

«Если встречу, то обниму её». Итальянская боксёрша Карини извинилась перед алжиркой Хелиф

«Если встречу, то обниму её». Итальянская боксёрша Карини извинилась перед алжиркой Хелиф
Аудио-версия:
Комментарии

Итальянская боксёрша Анджела Карини извинилась перед своей соперницей из Алжира Иман Хелиф.

Напомним, боксёрский бой, который состоялся в рамках Олимпийских игр в Париже на стадии 1/8 финала между Карини и Хелиф, завершился через 46 секунд после его начала. Карини отказалась продолжать противостояние и покинула ринг в слезах. В результате победа досталась Хелиф.

«Вся эта ситуация меня огорчает. Мне жаль и мою соперницу. Если МОК разрешил ей бороться, я уважаю это решение.

Отказ от рукопожатия? Я не собиралась этого делать. На самом деле, я хочу извиниться перед ней и всеми остальными. Я была зла, потому что мои Олимпийские игры пошли прахом. Если я её встречу, то обязательно обниму», — приводит слова Карини La Gazzetta dello Sport.

Материалы по теме
Фото
Итальянка отказалась боксировать с алжиркой Хелиф через 46 секунд после начала боя на ОИ
Комментарии
Новости. Олимпиада 2024
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android