«Если встречу, то обниму её». Итальянская боксёрша Карини извинилась перед алжиркой Хелиф

Итальянская боксёрша Анджела Карини извинилась перед своей соперницей из Алжира Иман Хелиф.

Напомним, боксёрский бой, который состоялся в рамках Олимпийских игр в Париже на стадии 1/8 финала между Карини и Хелиф, завершился через 46 секунд после его начала. Карини отказалась продолжать противостояние и покинула ринг в слезах. В результате победа досталась Хелиф.

«Вся эта ситуация меня огорчает. Мне жаль и мою соперницу. Если МОК разрешил ей бороться, я уважаю это решение.

Отказ от рукопожатия? Я не собиралась этого делать. На самом деле, я хочу извиниться перед ней и всеми остальными. Я была зла, потому что мои Олимпийские игры пошли прахом. Если я её встречу, то обязательно обниму», — приводит слова Карини La Gazzetta dello Sport.