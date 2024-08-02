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Тренер Бладцевой Федоренчик оценила выступление спортсменки на Олимпиаде

Тренер Бладцевой Федоренчик оценила выступление спортсменки на Олимпиаде
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Тренер российской прыгуньи Анжелы Бладцевой Елена Федоренчик оценила выступление спортсменки на Олимпийских играх в Париже (Франция). Напомним, Бладцева заняла пятое место.

«Я довольна выступлением Анжелы как девочки 19 лет. Не всё показали, что могли. Могли больше и лучше. Но также мы не совсем согласны с оценкой техники Анжелы. Жюри и зрители не увидели такой оценки, которую поставили судьи техники, но она всё-таки субъективна. Почему-то китаянке, которая попрыгала по бокам, поставили оценку выше. Будем разбираться между собой. Могли лучше, но это Олимпиада. Есть и технические, физиологические, психологические моменты, которые помешали», — сказала Федоренчик в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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