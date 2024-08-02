Тренер Бладцевой Федоренчик: Анжела — максималистка. Она ехала на Олимпиаду выигрывать

Елена Федоренчик, тренер российской прыгуньи на батуте Анжелы Бладцевой, прокомментировала выступление спортсменки на Олимпийских играх в Париже.

«Она ехала выигрывать. Я ей давала совсем другой настрой — показать всё, что она умеет. Она не показала этого и очень расстроилась. Анжела — максималистка. Всегда хочет быть первой, быть лидером. Привыкла, что по юниорам она всегда была на голову выше остальных. Здесь всё иначе, здесь чемпионки мира, взрослые женщины. Но никому из трёх спортсменок на пьедестале мы ранее не проигрывали технически», — сказала Федоренчик в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Анжела Бладцева заняла пятое место на Олимпийских играх в Париже (Франция).