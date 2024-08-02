Глава Федерации прыжков на батуте: судейство Олимпиады оцениваю отрицательно

Глава Федерации прыжков на батуте России Николай Макаров прокомментировал судейство соревнований на Олимпиаде-2024 в Париже (Франция). Напомним, россиянка Анжела Бладцева заняла пятое место.

«Выступление Анжелы оцениваю нормально. Судейство соревнований оцениваю отрицательно. Судейство техники было какое-то предвзятое, плохое, необъективное. У нас есть одна субъективная составляющая – оценка техники, и она была предвзятая.

Причём в предварительной части соревнований всё было нормально, а потом была изменена бригада судей, и, когда судили финал, оценка техники кардинально изменилась. Те, кто понимает в батуте, шокированы тем, как судьи осуществили работу. Одну китаянку, кстати, опустили в ту же лужу, вторая просто упала», — сказал Макаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.