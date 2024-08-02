Французские волейболисты неожиданно проиграли Словении, но вышли в плей-офф Олимпиады

Мужская сборная Франции по волейболу неожиданно проиграла на Олимпийских играх — 2024 в Париже. Сегодня, 2 августа, французские волейболисты в матче 3-го тура группы А уступили Словении со счётом 2:3 (20:25, 23:25, 27:25, 25:22, 11:15).

Несмотря на поражение, французы вышли в плей-офф домашней Олимпиады со второго места, набрав шесть очков. Словенцы вышли из группы с первого места с восемью очками. В группе А также находятся сборные Сербии и Канады, которые потеряли шансы отобраться в плей-офф.

Всего в олимпийском мужском волейбольном турнире участвуют 12 команд, разделённых на три группы по четыре участника в каждой. В плей-офф (1/4 финала) выйдут по две лучшие команды из каждого квартета, а также две лучшие сборные из трёх занявших в своих группах третьи места.