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Франция — Словения — результат матча 2 августа 2024 года, счёт 2:3, волейбол, Олимпиада 2024 в Париже

Французские волейболисты неожиданно проиграли Словении, но вышли в плей-офф Олимпиады
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Мужская сборная Франции по волейболу неожиданно проиграла на Олимпийских играх — 2024 в Париже. Сегодня, 2 августа, французские волейболисты в матче 3-го тура группы А уступили Словении со счётом 2:3 (20:25, 23:25, 27:25, 25:22, 11:15).

Олимпийские игры (м) . Группа A. 3-й тур
02 августа 2024, пятница. 18:00 МСК
Франция
Окончен
2 : 3
Словения
Франция: Шиненьезе, Гребенников, Патри, Тоньютти, Тийи, Нгапет, Бризар, Ле Гофф, Клевено, Луати, Фор, Карле
Словения: Штерн, Паенк, Козамерник, Винчич, Шталекар, Ковачич, Штерн, Ропрет, Урнаут, Чебуль, Можич, Муянович

Несмотря на поражение, французы вышли в плей-офф домашней Олимпиады со второго места, набрав шесть очков. Словенцы вышли из группы с первого места с восемью очками. В группе А также находятся сборные Сербии и Канады, которые потеряли шансы отобраться в плей-офф.

Всего в олимпийском мужском волейбольном турнире участвуют 12 команд, разделённых на три группы по четыре участника в каждой. В плей-офф (1/4 финала) выйдут по две лучшие команды из каждого квартета, а также две лучшие сборные из трёх занявших в своих группах третьи места.

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