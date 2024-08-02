Главный тренер сборной России: техническое исполнение призёров оставляет желать лучшего

Главный тренер сборной команды России по прыжкам на батуте Алексей Рыжков выразил недовольство судейством на Олимпийских играх в Париже (Франция). Напомним, россиянка Анжела Бладцева заняла пятое место.

«В финале мы настраивались на мощную программу. Но немного не получилось. Видимо, психология где-то дала сбой.

Но то, что показали судьи… Анжела на протяжении, наверное, последних 10 турниров не получала такую низкую оценку за техническое исполнение. Не хочу быть голословным, кого-то обвинять. Однако исполнение призёров оставляет желать лучшего, если мы говорим об оценках.

У Анжелы был небольшой сбой. И было заранее просчитано, что в таком случае она меняет программу, – это наработано. Она поменяла программу без сбоев, но, честно говоря, сама себе проиграла балл по высоте», — сказал Рыжков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.