Андреева и Шнайдер обнимались после победы и отправляли мячи на трибуны. Яркие фото с ОИ

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в финал парного турнира на Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция). В полуфинальном матче они уверенно обыграли чешский дуэт Барбора Крейчикова/Катержина Синякова. Встреча завершилась со счётом 6:1, 7:5.

17-летняя Андреева и 20-летняя Шнайдер проводят первый турнир вместе в парном разряде. В одиночном разряде Мирра уступила в первом круге, Диана проиграла во втором. Напомним, семь теннисистов были допущены на Олимпийские игры в Париже в качестве нейтральных атлетов, а всего — 15 спортсменов в пяти видах спорта.

В финале Олимпиады-2024 россиянки сыграют с третьими сеяными, итальянскими теннисистками Ясмин Паолини и Сарой Эррани. Матч за золотую медаль состоится в воскресенье, 4 августа.

Лучшие кадры встречи — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.