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Белорус Иван Литвинович выиграл золото Олимпиады-2024 в прыжках на батуте

Белорус Иван Литвинович выиграл золото Олимпиады-2024 в прыжках на батуте
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Белорусский спортсмен Иван Литвинович завоевал золотую медаль Олимпийских игр в Париже (Франция) в прыжках на батуте. Он показал результат 63,090 балла.

23-летний Литвинович также побеждал на Олимпиаде 2020 года в Токио (Япония). Таким образом, он стал двукратным олимпийским чемпионом.

Пьедестал дополнили два спортсмена из Китая. От ближайшего преследователя Литвинович оторвался более, чем на один балл. Российские спортсмены в мужских прыжках на батуте участия не принимали.

Белорусские спортсмены, как и российские, выступают на Олимпиаде-2024 в качестве нейтральных атлетов. Это вторая медаль для представителей Беларуси. Ранее Виолетта Бордиловская завоевала серебро в прыжках на батуте, россиянка Анжела Бладцева была пятой.

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