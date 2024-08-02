Макэвой выиграл золото Олимпиады на 50 м вольным стилем, Маноду — третий

Австралийский пловец Кэмерон Макэвой выиграл золото на 50 м вольным стилем на Олимпийских играх в Париже (Франция). Он проплыл дистанцию за 21,25.

Серебряную медаль завоевал британец Бенджамин Прауд с результатом 21,30. Бронзовая медаль — у олимпийского чемпиона Лондона-2012 француза Флориана Маноду.

30-летний Макэвой впервые в карьере стал олимпийским чемпионом. Маноду завоевал медаль на четвёртой Олимпиаде подряд.