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Макэвой выиграл золото Олимпиады на 50 м вольным стилем, Маноду — третий

Макэвой выиграл золото Олимпиады на 50 м вольным стилем, Маноду — третий
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Австралийский пловец Кэмерон Макэвой выиграл золото на 50 м вольным стилем на Олимпийских играх в Париже (Франция). Он проплыл дистанцию за 21,25.

Серебряную медаль завоевал британец Бенджамин Прауд с результатом 21,30. Бронзовая медаль — у олимпийского чемпиона Лондона-2012 француза Флориана Маноду.

30-летний Макэвой впервые в карьере стал олимпийским чемпионом. Маноду завоевал медаль на четвёртой Олимпиаде подряд.

Олимпиада 2024. Плавание
Мужчины. 50 м вольный стиль. Финал
02 августа 2024, пятница. 21:30 МСК
Окончено
1
Кэмерон Макэвой
Австралия
21.25
2
Бенджамин Прауд
Великобритания
+0.05
3
Флоран Маноду
Франция
+0.31
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