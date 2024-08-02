Кейли Маккеоун выиграла золото Олимпиады на 200 м на спине с олимпийским рекордом
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Австралийская пловчиха Кейли Маккеоун выиграла золотую медаль на дистанции 200 м на спине на Олимпийских играх в Париже (Франция). Она показала результат 2.03.73, что является новым олимпийским рекордом.
Серебряную медаль завоевала американка Реган Смит, проплыв дистанцию за 2.04,26. Бронза — у пловчихи из Канады Кайли Масс (2.05,67).
Олимпиада 2024. Плавание
Женщины. 200 м на спине. Финал
02 августа 2024, пятница. 21:36 МСК
Окончено
1
Кейли Маккеоун
Австралия
2:03.73
2
Реган Смит
США
+0.53
3
Кайли Масс
Канада
+1.84
На Олимпиаде-2024 в Париже Маккеоун также победила на дистанции 100 м на спине. Отметим, что в рамках Олимпийских игр 2020 года в Токио (Япония) австралийка также выиграла золотые медали на 100 м и 200 м на спине. Она стала пятикратной олимпийской чемпионкой в целом.
Маккеоун принесла Австралии 10-е золото на Олимпиаде в Париже. У сборной США 42-я медаль, у Канады — 11-я.
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