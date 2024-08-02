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Чешские фехтовальщики стали бронзовыми призёрами ОИ в категории командная шпага

Чешские фехтовальщики стали бронзовыми призёрами ОИ в категории командная шпага
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Сегодня, 2 августа, мужская сборная Чехии по фехтованию стала обладателем бронзовых медалей Олимпийских игр — 2024. В противостоянии за третье место чешские фехтовальщики оказались сильнее национальной команды Франции — 43:41.

Олимпиада 2024. Фехтование
Мужчины. Командная шпага. За 3-е место. Чехия — Франция
02 августа 2024, пятница. 20:30 МСК
Окончено

В эти минуты проходит финальная встреча между национальными командами Японии и Венгрии.

Напомним, Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной и принимать участие в командных соревнованиях. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.

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