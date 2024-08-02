Леон Маршан стал четырёхкратным чемпионом Олимпиады-2024 в Париже
Поделиться
Французский пловец Леон Маршан выиграл золото Олимпийских игр в Париже (Франция) на дистанции 200 м комплексом. Маршан проплыл дистанцию за 1.54,06, установив новый олимпийский рекорд.
Серебряную медаль на 200 м комплексом завоевал британец Данкан Скотт с результатом 1.55,31. Бронза — у олимпийского чемпиона Токио-2020 китайского пловца Шунь Вана.
Олимпиада 2024. Плавание
Мужчины. 200 м комплекс. Финал
02 августа 2024, пятница. 21:43 МСК
Окончено
1
Леон Маршан
Франция
1:54.06
2
Данкан Скотт
Великобритания
+1.25
3
Шунь Ван
Китай
+1.94
Для Маршана это четвёртая золотая медаль домашней Олимпиады-2024. Ранее он побеждал на дистанциях 400 м комплексом, 200 м брассом и 200 м баттерфляем. Во всех своих чемпионских заплывах француз установил олимпийские рекорды.
Маршан принёс сборной Франции 10-ю медаль на домашней Олимпиаде-2024. У британцев 27-я медаль, у команды Китая — 30-я. Китайцы лидируют в медальном зачёте Игр в Париже.
Комментарии
- 2 августа 2024
-
23:23
-
23:23
-
23:14
-
23:03
-
23:00
-
22:58
-
22:49
-
22:48
-
22:41
-
22:35
-
22:07
-
22:01
-
21:53
-
21:53
-
21:50
-
21:43
-
21:38
-
21:25
-
21:24
-
21:15
-
20:52
-
20:45
-
20:40
-
20:39
-
20:32
-
20:29
-
20:24
-
20:23
-
20:21
-
20:16
-
20:06
-
19:59
-
19:50
-
19:35
-
19:31