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Леон Маршан стал четырёхкратным чемпионом Олимпиады-2024 в Париже

Леон Маршан стал четырёхкратным чемпионом Олимпиады-2024 в Париже
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Французский пловец Леон Маршан выиграл золото Олимпийских игр в Париже (Франция) на дистанции 200 м комплексом. Маршан проплыл дистанцию за 1.54,06, установив новый олимпийский рекорд.

Серебряную медаль на 200 м комплексом завоевал британец Данкан Скотт с результатом 1.55,31. Бронза — у олимпийского чемпиона Токио-2020 китайского пловца Шунь Вана.

Олимпиада 2024. Плавание
Мужчины. 200 м комплекс. Финал
02 августа 2024, пятница. 21:43 МСК
Окончено
1
Леон Маршан
Франция
1:54.06
2
Данкан Скотт
Великобритания
+1.25
3
Шунь Ван
Китай
+1.94

Для Маршана это четвёртая золотая медаль домашней Олимпиады-2024. Ранее он побеждал на дистанциях 400 м комплексом, 200 м брассом и 200 м баттерфляем. Во всех своих чемпионских заплывах француз установил олимпийские рекорды.

Маршан принёс сборной Франции 10-ю медаль на домашней Олимпиаде-2024. У британцев 27-я медаль, у команды Китая — 30-я. Китайцы лидируют в медальном зачёте Игр в Париже.

Медальный зачёт Олимпиады-2024
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