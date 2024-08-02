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Словенские гандболисты с минимальным перевесом обыграли Японию на ОИ-2024

Словенские гандболисты с минимальным перевесом обыграли Японию на ОИ-2024
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2 августа на Олимпийских играх — 2024 в Париже проходят матчи 4-го тура мужского гандбольного турнира. В группе А сборная Словении обыграла команду Японии со счётом 29:28 (15:15).

Олимпийские игры (м) . Группа A. 4-й тур
02 августа 2024, пятница. 20:00 МСК
Япония
Окончен
28 : 29
Словения

После четырёх матчей словенцы занимают второе место в группе А, имея в своём активе шесть очков. Япония замыкает таблицу, не набрав ни одного очка.

Напомним, в мужском гандбольном турнире Олимпиады-2024 в Париже принимают участие 12 национальных команд, разделённых на две группы по шесть сборных в каждой. В группе A выступают Хорватия, Испания, Словения, Германия, Швеция, Япония, в группе B — Дания, Норвегия, Египет, Венгрия, Франция, Аргентина.

Олимпийские игры — 2024 проходят с 27 июля до 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России.

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