Словенские гандболисты с минимальным перевесом обыграли Японию на ОИ-2024

2 августа на Олимпийских играх — 2024 в Париже проходят матчи 4-го тура мужского гандбольного турнира. В группе А сборная Словении обыграла команду Японии со счётом 29:28 (15:15).

После четырёх матчей словенцы занимают второе место в группе А, имея в своём активе шесть очков. Япония замыкает таблицу, не набрав ни одного очка.

Напомним, в мужском гандбольном турнире Олимпиады-2024 в Париже принимают участие 12 национальных команд, разделённых на две группы по шесть сборных в каждой. В группе A выступают Хорватия, Испания, Словения, Германия, Швеция, Япония, в группе B — Дания, Норвегия, Египет, Венгрия, Франция, Аргентина.

Олимпийские игры — 2024 проходят с 27 июля до 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России.