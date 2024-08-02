Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2024 Новости

Во время волейбольного матча Япония — США на Олимпиаде на арене полностью погас свет

Во время волейбольного матча Япония — США на Олимпиаде на арене полностью погас свет
Аудио-версия:
Комментарии

Во время волейбольного матча между сборными Японии и США в 3-м туре группового этапа на Олимпийских играх в Париже (Франция) на арене полностью погас свет.

Инцидент произошёл в начале встречи при счёте 3:1 в пользу американцев в первом сете. Свет вернулся менее чем через две минуты после отключения.

Фото: Кадр из трансляции

Первый сет заключительного поединка группы С остался за американцами — 25:16. Ранее из этой группы в плей-офф вышла сборная Германии после победы над командой Аргентины.

Олимпийские игры (м) . Группа C. 3-й тур
02 августа 2024, пятница. 22:00 МСК
Япония
4-я партия
1 : 2
США
Япония: Нисида, Онодера, Фукацу, Мияура, Оцука, Ямаути, Секита, Такахаси, Такахаси, Исикава, Каи, Ямамото
США: Андерсон, Расселл, Джендрик II, Дефалко, Кристенсон, Холт, Ма'а, Ешке, Муагутутия, Аверилл, Смит, Шоджи

Всего в олимпийском мужском волейбольном турнире участвуют 12 команд, разделённых на три группы по четыре участника в каждой. В плей-офф (1/4 финала) выйдут по две лучшие команды из каждого квартета, а также две лучшие сборные из трёх занявших в своих группах третьи места.

Материалы по теме
На Олимпиаде-2024 впервые прозвучал гимн нейтральных атлетов. Но не в честь россиянина
На Олимпиаде-2024 впервые прозвучал гимн нейтральных атлетов. Но не в честь россиянина
Комментарии
Новости. Олимпиада 2024
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android