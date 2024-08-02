Во время волейбольного матча Япония — США на Олимпиаде на арене полностью погас свет

Во время волейбольного матча между сборными Японии и США в 3-м туре группового этапа на Олимпийских играх в Париже (Франция) на арене полностью погас свет.

Инцидент произошёл в начале встречи при счёте 3:1 в пользу американцев в первом сете. Свет вернулся менее чем через две минуты после отключения.

Фото: Кадр из трансляции

Первый сет заключительного поединка группы С остался за американцами — 25:16. Ранее из этой группы в плей-офф вышла сборная Германии после победы над командой Аргентины.

Всего в олимпийском мужском волейбольном турнире участвуют 12 команд, разделённых на три группы по четыре участника в каждой. В плей-офф (1/4 финала) выйдут по две лучшие команды из каждого квартета, а также две лучшие сборные из трёх занявших в своих группах третьи места.