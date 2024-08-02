Венгерские фехтовальщики стали олимпийскими чемпионами в категории командная шпага

Сегодня, 2 августа, сборная Венгрии по фехтованию стала чемпионом Олимпийских игр — 2024. В финале соревнований венгерские спортсмены обыграли команду Японии. Встреча завершилась со счётом 26:25.

Третье место на турнире заняла сборная Чехии, которая сегодня оказалась сильнее национальной команды Франции — 43:41.

Напомним, Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной и принимать участие в командных соревнованиях. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.