Венгерские фехтовальщики стали олимпийскими чемпионами в категории командная шпага
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Сегодня, 2 августа, сборная Венгрии по фехтованию стала чемпионом Олимпийских игр — 2024. В финале соревнований венгерские спортсмены обыграли команду Японии. Встреча завершилась со счётом 26:25.
Олимпиада 2024. Фехтование
Мужчины. Командная шпага. Финал. Япония — Венгрия
02 августа 2024, пятница. 21:30 МСК
Окончено
1
Венгрия
2
Япония
3
Чехия
Третье место на турнире заняла сборная Чехии, которая сегодня оказалась сильнее национальной команды Франции — 43:41.
Напомним, Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной и принимать участие в командных соревнованиях. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.
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