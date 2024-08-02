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Леон Маршан — первый француз, выигравший четыре золота на одной Олимпиаде

Леон Маршан — первый француз, выигравший четыре золота на одной Олимпиаде
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Французский пловец Леон Маршан стал первым в истории Франции спортсменом, которому удалось выиграть четыре золотые медали на одной Олимпиаде. На домашних Олимпийских играх — 2024 в Париже Маршан победил в четырёх личных дисциплинах.

22-летний Маршан победил на дистанциях 400 м комплексом, 200 м брассом, 200 м баттерфляем и 200 м комплексом. Во всех своих чемпионских заплывах француз установил олимпийские рекорды.

По три золотых медали на одной Олимпиаде было у велосипедиста Поля Массона (Афины-1896), горнолыжника Жан-Клода Килли (Гренобль-1968) и биатлониста Мартена Фуркада (Пхёнчхан-2018). Пятикратный олимпийский чемпион Фуркад пока что остаётся самым титулованным французом в истории. Маршан больше не планирует плыть в Париже-2024.

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