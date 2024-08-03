Гандбол, мужчины, Олимпиада-2024: результаты матчей 4-го тура групповой стадии 2 августа

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В пятницу 2 августа, на Олимпийских играх 2024 года в Париже прошли матчи мужского гандбольного турнира.

Олимпиада-2024. Гандбол, мужчины.

Результаты матчей 2 августа

Группа А

Хорватия — Швеция — 27:38;

Германия — Испания — 33:31;

Япония — Словения — 28:29.

Группа В

Венгрия — Дания — 25:28;

Аргентина — Франция — 21:28;

Норвегия — Египет — 25:26.

В мужском гандбольном турнире Олимпиады-2024 в Париже принимают участие 12 национальных команд, разделённых на две группы по шесть сборных в каждой. В группе A сыграют Хорватия, Германия, Испания, Словения, Швеция и Япония, в группе B — Дания, Франция, Венгрия, Норвегия, Египет и Аргентина.

Из каждой группы в 1/4 финала выйдут сборные, занявшие одно из первых четырёх мест.