Фехтование, Олимпиада-2024 в Париже: результаты соревнований 2 августа

С 26 июля в столице Франции Париже проходят летние Олимпийские игры — 2024.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом соревнований по фехтованию на 2 августа, в которых был разыгран очередной комплект наград.

Олимпиада-2024. Фехтование, результаты 2 августа:

Матч за третье место: Чехия — Франция — 43:41;

Финал: Венгрия — Япония — 26:25.

Напомним, Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной и принимать участие в командных соревнованиях. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.