Следующая соперница Иман Хелиф: я не боюсь её или его

Анна Лука Хамори, следующая соперница Иман Хелиф, заявила, что не боится алжирской боксёрши, вокруг которой на Олимпиаде в Париже разразился скандал о её гендерной принадлежности.

Анна Лука Хамори, первая венгерская боксерша-олимпиец, встретится с Хелиф в субботу в четвертьфинальном поединке.

«Я не боюсь. Меня не волнуют пресс-релизы и социальные сети. Если он или она мужчина, то моя победа станет еще более важной», — приводит слова Хамори New York Post.

Накануне соперница Иман Хелиф по 1/8 финала итальянская боксёрша Анджела Карини отказалась от продолжения боя спустя 46 секунд после его начала. Карини покинула ринг в слезах и даже объявила об уходе из бокса.

Вторая такая спортсменка – представительница Тайваня Линь Юйтин сегодня победила представительницу Узбекистана Ситору Турдибекову в 1/8 финала соревнований по женскому боксу в весовой категории до 57 кг.

Линь Юйтин и Иман Хелиф были дисквалифицированы на чемпионате мира 2023 года из-за проваленных гендерных тестов, но их допустили до участия в боксёрском турнире на Олимпийских играх в Париже.