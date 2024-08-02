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Сборная Уганды выиграла мужскую эстафету на 10 000 м, установив рекорд Олимпиады

Сборная Уганды выиграла мужскую эстафету на 10 000 м, установив рекорд Олимпиады
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На Олимпийских играх — 2024 завершилась мужская эстафета на дистанции 10 000 метров. Её победителем стала сборная Уганды, показавашая лучший результат в истории Олимпийских игр — 26:43.14

Вторыми на финиш пришли атлеты Эфиопии (26:43.44). Тройку сильнейших замкнула национальная команда США — 26:43.46.

Напомним, Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной и принимать участие в командных соревнованиях. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.

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