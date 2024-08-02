Французские велогонщики выиграли все медали домашней Олимпиады в BMX

Французские велогонщики заняли весь пьедестал в мужской гонке BMX на домашней Олимпиаде-2024 в Париже.

Золото завоевал Жорис Доде с результатом 31,422. Серебро — у Сильвена Андре (31,706), бронзовую медаль завоевал Ромен Майё (32,022).

Доде принёс сборной Франции 11-ю золотую медаль на Олимпийских играх в Париже. Всего у французской команды уже 36 медалей. На данный момент Франция занимает второе место в медальном зачёте, лидирует сборная Китая.

Олимпийские игры в Париже продлятся до 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от Международного олимпийского комитета получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.