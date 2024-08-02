Определились все участники плей-офф мужского волейбольного турнира Олимпиады

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Стали известны все восемь четвертьфиналистов мужского волейбольного турнира Олимпиады-2024. Последней путёвку забронировала сборная Японии, которой нужно было взять один сет у команды США.

В 1/4 финала пробились Словения, Италия, Польша, Франция, США, Германия, Бразилия и Япония. Завершат борьбу после предварительного этапа Аргентина, Сербия, Канада и Египет.

Таким образом, завтрашний матч Канада — Сербия не будет иметь турнирного значения. Польша и Италия разыграют первое место в группе. Пары 1/4 финала станут известны завтра, 3 августа, после завершения всех матчей.

Олимпийские игры в Париже стартовали 26 июля, завершатся 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. На соревнованиях принимают участие 15 российских спортсменов в качестве нейтральных атлетов.