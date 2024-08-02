Австралийская велогонщица Сакакибара стала олимпийской чемпионкой в BMX

Австралийская велогонщица Сая Сакакибара выиграла золотую медаль в гонке BMX на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция). Она преодолела дистанцию за 34,231.
Серебряную медаль завоевала велогонщица из Нидерландов Манон Венстра с результатом 34,954. Бронзовая награда — у швейцарки Зои Классенс (35,060).
Сакакибара принесла сборной Австралии 11-ю золотую медаль на Олимпиаде-2024, Австралия занимает третье место в медальном зачёте. У Нидерландов — девятая награда в целом, у команды Швейцарии — шестая.
Олимпийские игры в Париже продлятся до 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных спортсменов. Допуск от Международного олимпийского комитета получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.