Джошуа Чептегеи выиграл золото Олимпиады-2024 в беге на 10 000 м с олимпийским рекордом

Угандийский легкоатлет Джошуа Чептегеи выиграл золотую медаль в беге на дистанции 10 000 м на Олимпийских играх в Париже (Франция). Он установил олимпийский рекорд, показав результат 26.43,14.

Серебро завоевал представитель Эфиопии Бериху Арегави с результатом 26.43,44. Бронзовая награда — у американца Гранта Фишера.

27-летний Чептегеи стал двукратным олимпийским чемпионом. В Токио-2020 он победил на дистанции 5000 м, на 10 000 м угандиец завоевал серебряную медаль.

Чептегеи выиграл первую золотую медаль сборной Уганды на Олимпиаде-2024. Арегави завоевал первую медаль для команды Эфиопии, Фишер принёс США 43-ю награду. Олимпийские игры в Париже продлятся до 11 августа. Российские легкоатлеты до соревнований не допущены.