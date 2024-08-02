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Чехи Синякова и Махач стали олимпийскими чемпионами в смешанном парном разряде

Чехи Синякова и Махач стали олимпийскими чемпионами в смешанном парном разряде
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Чешские теннисисты Катержина Синякова и Томаш Махач стали олимпийскими чемпионами в смешанном парном разряде. В финале они одолели китайский дуэт Чжан Чжичжэнь/Синьюй Ван в трёх сетах — 6:2, 5:7, 10:8.

Олимпиада — микст. Финал
02 августа 2024, пятница. 22:35 МСК
Катержина Синякова
Чехия
Катержина Синякова
Томаш Махач
Чехия
Томаш Махач
К. Синякова Т. Махач
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		5 1 10
2 		7 0 8
         
Чжан Чжичжэнь
Китай
Чжан Чжичжэнь
Синьюй Ван
Китай
Синьюй Ван
Ч. Чжичжэнь С. Ван

Матч продолжался 1 час 18 минут. В рамках встречи чешские теннисисты не выполнили ни одного эйса, допустили одну двойную ошибку и реализовали два брейк-пойнта из четырёх. На счету китайской пары четыре подачи навылет, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт.

Катержина Синякова стала двукратной олимпийской чемпионкой. На Олимпиаде 2020 года в Токио (Япония) она завоевала золото в женском парном разряде с Барборой Крейчиковой. Для Махача, Чжичжэня и Ван медали стали первыми в карьере.

Напомним, бронзовые медали завоевали канадцы Габриэла Дабровски и Феликс Оже-Альяссим.

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