Бокс, Олимпиада-2024: результаты поединков 2 августа

В пятницу, 2 августа, на XXXIII Олимпийских играх в Париже (Франция) состоялись поединки 1/8 и 1/4 финала боксёрского турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревновательного дня.

1/8 финала. Женщины. До 57 кг

Юй Тин Линь (Китайский Тайбэй) – Ситора Турдибекова (Узбекистан) — 5:0;

Микаэла Уолш (Ирландия) – Светлана Станева (Болгария) — 0:5;

Хулуд Хлими (Тунис) – Эсра Йылдыз Кахраман (Турция) — 0:5;

Алисса Мендоза (США) – Жусилен Серкейра Ромеу (Бразилия) — 1:4;

Амина Зидани (Франция) – Нести Петесио (Филиппины) — 1:4;

Шу Зичун (Китай) – Валериа Мендоза (Колумбия) — 3:2;

Карина Ибрагимова (Казахстан) – Ашлеян Лозада Мотта (Пуэрто-Рико) — 0:5;

Юлия Шеремета (Польша) – Тина Рахими (Австралия) — 5:0.

1/4 финала. Мужчины. До 51 кг

Биллаль Беннама (Франция) – Алехандро Кларо Фис (Куба) — 3:2;

Рафаэль Лосано-Серрано (Испания) – Юниор Алькантара Рейес (Доминиканская Республика) — 2:3;

Патрик Чиньемба (Замбия) – Давид де Пина (Кабо-Верде) — 0:5;

Сакен Бибосынов (Казахстан) – Хасанбой Дусматов (Узбекистан) — 2:3.

1/4 финала. Мужчины. До 80 кг

Кристиан Пиналес (Доминиканская Республика) – Габриел Веочич (Хорватия) — 5:0;

Нурбек Оралбай (Казахстан) – Мурад Аллахвердиев (Азербайджан) — 5:0;

Александр Хижняк (Украина) – Вандерли де Соуза Перейра (Бразилия) — 5:0;

Турабек Хабибуллаев (Узбекистан) – Арлен Лопес Кардона (Куба) — 2:3.

1/4 финала. Мужчины. Свыше 92 кг

Дьего Ленци (Италия) – Нельви Тиафак (Германия) — 0:5;

Теремоана Теремоана (Австралия) – Баходир Джалолов (Узбекистан) — 0:5;

Джамили-Дини Абоду Моиндзе (Франция) – Герлон Конго Шала (Эквадор) — 4:1;

Айюб Гадфа (Испания) – Давид Чалоян (Армения) — 5:0.

В общей сложности в боксёрском турнире, который проходит с 27 июля по 10 августа, будет разыграно 13 комплектов наград – семь у мужчин и шесть у женщин.