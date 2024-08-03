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Япония — США — результат матча 2 августа 2024 года, счёт 1:3, волейбол, Олимпиада 2024 в Париже

Американские волейболисты обыграли Японию и вышли в плей-офф с первого места
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Мужская сборная США по волейболу одержала третью победу в групповом этапе на Олимпийских играх — 2024 в Париже. В пятницу, 2 августа, американские волейболисты в матче 3-го тура группы С обыграли Японию со счётом 3:1 (25:16, 25:18, 18:25, 25:19).

Олимпийские игры (м) . Группа C. 3-й тур
02 августа 2024, пятница. 22:00 МСК
Япония
Окончен
1 : 3
США
Япония: Нисида, Онодера, Фукацу, Мияура, Оцука, Ямаути, Секита, Такахаси, Такахаси, Исикава, Каи, Ямамото
США: Андерсон, Расселл, Джендрик II, Дефалко, Кристенсон, Холт, Ма'а, Ешке, Муагутутия, Аверилл, Смит, Шоджи

Сборная США вышла в плей-офф олимпийского волейбольного турнира с первого места. Японцы вышли из группы с третьего места.

В четвертьфинал пробились Словения, Италия, Польша, Франция, США, Германия, Бразилия и Япония. Завершат борьбу после предварительного этапа Аргентина, Сербия, Канада и Египет. Пары 1/4 финала станут известны в субботу, 3 августа, после завершения всех матчей групповой стадии турнира.

Олимпийскими чемпионами в Токио-2020 стали волейболисты сборной Франции. В финале они обыграли команду России.

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