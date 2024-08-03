Олимпиада-2024 в Париже — результаты соревнований, медали, итоги седьмого дня, 2 августа

2 августа на летней Олимпиаде – 2024 в Париже участники разыграли очередной комплект медалей в следующих видах спорта.
Академическая гребля. Мужчины, двойки
- Хорватия
- Великобритания
- Швейцария
Академическая гребля. Женщины, двойки
- Нидерланды
- Румыния
- Австралия
Академическая гребля. Мужчины, двойки парные, лёгкий вес
- Ирландия
- Италия
- Греция
Академическая гребля. Женщины, двойки парные, лёгкий вес
- Великобритания
- Румыния
- Греция
Бадминтон. Микст
- Китай
- Южная Корея
- Япония
Велоспорт. BMX. Мужчины
- Франция — 31,422.
- Франция — 31,706.
- Франция — 32,022.
Велоспорт. BMX. Женщины
- Австралия — 34,231.
- Нидерланды — 34,954.
- Швейцария — 35,060.
Дзюдо. Женщины, свыше 78 кг
- Беатрис Родригес де Соуза (Бразилия)
- Раз Гершко (Израиль)
- Ха Юн Ким (Южная Корея) и Романа Дикко (Франция)
Дзюдо. Мужчины, свыше 100 кг
- Тедди Ринер (Франция)
- Мин Чон Ким (Южная Корея)
- Темур Рахимов (Таджикистан) и Алишер Юсупов (Узбекистан)
Конный спорт. Конкур. Командное первенство
- Великобритания — 237,47.
- США — 229,90.
- Франция — 238,12.
Лёгкая атлетика. Мужчины, 10 000 м
- Джошуа Чептегеи (Уганда)
- Бериху Арегави (Эфиопия)
- Грант Фишер (США)
Парусный спорт. Женщины
- Нидерланды
- Швеция
- Франция
Парусный спорт. Мужчины
- Испания
- Новая Зеландия
- США
Плавание. Мужчины. 50 м, вольный стиль
- Кэмерон Макэвой (Австралия)
- Бенджамин Прауд (Великобритания)
- Флоран Маноду (Франция)
Плавание. Мужчины. 200 м, комплекс
- Леон Маршан (Франция)
- Данкан Скотт (Великобритания)
- Шунь Ван (Китай)
Плавание. Женщины. 200 м, спина
- Кейли Маккеоун (Австралия)
- Реган Смит (США)
- Кайли Масс (Канада)
Прыжки на батуте. Женщины
- Брайони Пейдж (Великобритания)
- Виолетта Бордиловская (Беларусь)
- Софьян Мето (Канада)
- Чжу Сюэин (Китай)
- Анжела Бладцева (Россия)
Прыжки на батуте. Мужчины
- Иван Литвинович (Беларусь)
- Цзысай Ван (Китай)
- Ланъюй Янь (Китай)
Прыжки в воду. Мужчины. Синхронный трамплин, 3 м
- Китай
- Мексика
- Великобритания
Стрельба. Женщины. Винтовка с трёх позиций, 50 м
- Кьяра Леоне (Швейцария)
- Саген Маддалена (США)
- Цюнюэ Чжан (Китай)
Стрельба из лука. Микст. Командное первенство
- Южная Корея
- Германия
- США
Теннис. Микст
- Катержина Синякова/Томаш Махач (Чехия)
- Синьюй Ван/Чжан Чжичжэнь (Китай)
- Габриэла Дабровски/Феликс Оже-Альяссим (Канада)
Теннис. Женщины. Одиночный разряд. Матч за третье место
Ига Свёнтек (Польша, 1) — Анна Шмидлова (Словакия) – 6:2, 6:1.
Фехтование. Мужчины. Командная шпага
- Венгрия
- Япония
- Чехия
Отмечается, что 2 августа должны были пройти соревнования по парусному спорту среди женщин и мужчин в дисциплине IQFoil (виндсерфинг), но они были перенесены.
Российские спортсмены на ОИ-2024: