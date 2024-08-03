Олимпиада-2024 в Париже — результаты соревнований, медали, итоги седьмого дня, 2 августа

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2 августа на летней Олимпиаде – 2024 в Париже участники разыграли очередной комплект медалей в следующих видах спорта.

Академическая гребля. Мужчины, двойки

Хорватия Великобритания Швейцария

Академическая гребля. Женщины, двойки

Нидерланды Румыния Австралия

Академическая гребля. Мужчины, двойки парные, лёгкий вес

Ирландия Италия Греция

Академическая гребля. Женщины, двойки парные, лёгкий вес

Великобритания Румыния Греция

Бадминтон. Микст

Китай Южная Корея Япония

Велоспорт. BMX. Мужчины

Франция — 31,422. Франция — 31,706. Франция — 32,022.

Велоспорт. BMX. Женщины

Австралия — 34,231. Нидерланды — 34,954. Швейцария — 35,060.

Дзюдо. Женщины, свыше 78 кг

Беатрис Родригес де Соуза (Бразилия) Раз Гершко (Израиль) Ха Юн Ким (Южная Корея) и Романа Дикко (Франция)

Дзюдо. Мужчины, свыше 100 кг

Тедди Ринер (Франция) Мин Чон Ким (Южная Корея) Темур Рахимов (Таджикистан) и Алишер Юсупов (Узбекистан)

Конный спорт. Конкур. Командное первенство

Великобритания — 237,47. США — 229,90. Франция — 238,12.

Лёгкая атлетика. Мужчины, 10 000 м

Джошуа Чептегеи (Уганда) Бериху Арегави (Эфиопия) Грант Фишер (США)

Парусный спорт. Женщины

Нидерланды Швеция Франция

Парусный спорт. Мужчины

Испания Новая Зеландия США

Плавание. Мужчины. 50 м, вольный стиль

Кэмерон Макэвой (Австралия) Бенджамин Прауд (Великобритания) Флоран Маноду (Франция)

Плавание. Мужчины. 200 м, комплекс

Плавание. Женщины. 200 м, спина

Кейли Маккеоун (Австралия) Реган Смит (США) Кайли Масс (Канада)

Прыжки на батуте. Женщины

Брайони Пейдж (Великобритания) Виолетта Бордиловская (Беларусь) Софьян Мето (Канада) Чжу Сюэин (Китай) Анжела Бладцева (Россия)

Прыжки на батуте. Мужчины

Иван Литвинович (Беларусь) Цзысай Ван (Китай) Ланъюй Янь (Китай)

Прыжки в воду. Мужчины. Синхронный трамплин, 3 м

Китай Мексика Великобритания

Стрельба. Женщины. Винтовка с трёх позиций, 50 м

Кьяра Леоне (Швейцария) Саген Маддалена (США) Цюнюэ Чжан (Китай)

Стрельба из лука. Микст. Командное первенство

Южная Корея Германия США

Теннис. Микст

Теннис. Женщины. Одиночный разряд. Матч за третье место

Ига Свёнтек (Польша, 1) — Анна Шмидлова (Словакия) – 6:2, 6:1.

Фехтование. Мужчины. Командная шпага

Венгрия Япония Чехия

Отмечается, что 2 августа должны были пройти соревнования по парусному спорту среди женщин и мужчин в дисциплине IQFoil (виндсерфинг), но они были перенесены.

Российские спортсмены на ОИ-2024: