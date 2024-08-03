Олимпиада-2024 в Париже: медальный зачёт на 2 августа, таблица

Завершился очередной соревновательный день летних Олимпийских игр 2024 года в Париже (Франция). 2 августа было разыграно 23 комплекта медалей в 14 видах спорта (лёгкая атлетика, прыжки на батуте, прыжки в воду, конный спорт, парусный спорт, велоспорт, бадминтон, академическая гребля, дзюдо, теннис, стрельба, стрельба из лука, фехтование, плавание).

По итогам соревнований сборная Китая сохранила лидерство в медальном зачёте Игр, в её активе 31 медаль (13 золотых, девять серебряных и семь бронзовых). На второй строчке располагается команда Франции, в активе которой 36 медалей: 11 золотых, 12 серебряных и 13 бронзовых. Тройку лучших замыкает Австралия (22 медали: 11 золотых, шесть серебряных и пять бронзовых).

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с медальным зачётом на 2 августа 2024 года.

Успехи российских теннисисток на Олимпиаде: