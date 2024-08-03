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Плавание, Олимпиада-2024: результаты соревнований 2 августа

Плавание, Олимпиада-2024: результаты соревнований 2 августа
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2 августа прошли соревнования по плаванию среди мужчин и женщин в рамках Олимпийских игр в Париже. В очередной игровой день в бассейне на «Пари Ла Дефанс Арена» разыгрывалось три комплекта наград. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Мужчины. 50 м, вольный стиль

  1. Кэмерон Макэвой (Австралия)
  2. Бенджамин Прауд (Великобритания)
  3. Флоран Маноду (Франция)

Мужчины. 200 м, комплекс

  1. Леон Маршан (Франция)
  2. Данкан Скотт (Великобритания)
  3. Шунь Ван (Китай)

Женщины. 200 м, спина

  1. Кейли Маккеоун (Австралия)
  2. Реган Смит (США)
  3. Кайли Масс (Канада)

Олимпиада-2024 продлится до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Из них один — представитель водных видов спорта.

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