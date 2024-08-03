Плавание, Олимпиада-2024: результаты соревнований 2 августа
2 августа прошли соревнования по плаванию среди мужчин и женщин в рамках Олимпийских игр в Париже. В очередной игровой день в бассейне на «Пари Ла Дефанс Арена» разыгрывалось три комплекта наград. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.
Мужчины. 50 м, вольный стиль
- Кэмерон Макэвой (Австралия)
- Бенджамин Прауд (Великобритания)
- Флоран Маноду (Франция)
Мужчины. 200 м, комплекс
- Леон Маршан (Франция)
- Данкан Скотт (Великобритания)
- Шунь Ван (Китай)
Женщины. 200 м, спина
- Кейли Маккеоун (Австралия)
- Реган Смит (США)
- Кайли Масс (Канада)
Олимпиада-2024 продлится до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Из них один — представитель водных видов спорта.
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