Водное поло, женщины, Олимпиада-2024: результаты матчей 2 августа

В пятницу, 2 августа, на Олимпийских играх 2024 года в Париже прошли матчи группового этапа турнира по водному поло среди женщин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревновательного дня на ОИ-2024.

Олимпиада-2024. Водное поло, женщины. 2 августа

Группа А

Австралия — Канада 10:7.

Венгрия — Китай — 17:11.

Группа В

Франция — США — 5:17.

Италия — Греция — 12:8.

На олимпийском турнире по водному поло восемь сборных разбиты на две подгруппы. Четвертьфинальные пары будут составлены в соответствии с местами, занятыми в группе.

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.

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