Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2024 Новости

Прыжки на батуте, Олимпиада-2024: результаты соревнований 2 августа

Прыжки на батуте, Олимпиада-2024: результаты соревнований 2 августа
Аудио-версия:
Комментарии

2 августа состоялся очередной игровой день соревнований по прыжкам на батуте на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами у женщин и мужчин.

Отметим, 19-летняя россиянка Анжела Бладцева заняла пятое место в финале соревнований. После окончания своего выступления она не смогла сдержать слёз.

Женщины

  1. Брайони Пейдж (Великобритания)
  2. Виолетта Бордиловская (Беларусь)
  3. Софьян Мето (Канада)

Мужчины

  1. Иван Литвинович (Беларусь)
  2. Цзысай Ван (Китай)
  3. Ланъюй Янь (Китай)

Олимпийские игры в Париже стартовали 26 июля, завершатся 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. На соревнованиях принимают участие 15 российских спортсменов в качестве нейтральных атлетов.

Материалы по теме
Олимпиада-2024 в Париже — результаты соревнований, медали, итоги седьмого дня, 2 августа

Почему россияне сохраняют нейтралитет на ОИ-2024:

Комментарии
Новости. Олимпиада 2024
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android