Прыжки на батуте, Олимпиада-2024: результаты соревнований 2 августа

2 августа состоялся очередной игровой день соревнований по прыжкам на батуте на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами у женщин и мужчин.
Отметим, 19-летняя россиянка Анжела Бладцева заняла пятое место в финале соревнований. После окончания своего выступления она не смогла сдержать слёз.
Женщины
- Брайони Пейдж (Великобритания)
- Виолетта Бордиловская (Беларусь)
- Софьян Мето (Канада)
Мужчины
- Иван Литвинович (Беларусь)
- Цзысай Ван (Китай)
- Ланъюй Янь (Китай)
Олимпийские игры в Париже стартовали 26 июля, завершатся 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. На соревнованиях принимают участие 15 российских спортсменов в качестве нейтральных атлетов.
Почему россияне сохраняют нейтралитет на ОИ-2024: