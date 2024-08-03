Прыжки на батуте, Олимпиада-2024: результаты соревнований 2 августа

2 августа состоялся очередной игровой день соревнований по прыжкам на батуте на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами у женщин и мужчин.

Отметим, 19-летняя россиянка Анжела Бладцева заняла пятое место в финале соревнований. После окончания своего выступления она не смогла сдержать слёз.

Женщины

Брайони Пейдж (Великобритания) Виолетта Бордиловская (Беларусь) Софьян Мето (Канада)

Мужчины

Иван Литвинович (Беларусь) Цзысай Ван (Китай) Ланъюй Янь (Китай)

Олимпийские игры в Париже стартовали 26 июля, завершатся 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. На соревнованиях принимают участие 15 российских спортсменов в качестве нейтральных атлетов.

Почему россияне сохраняют нейтралитет на ОИ-2024: