Гандбол, женщины, Олимпиада-2024: расписание матчей 3 августа

3 августа на Олимпийских играх — 2024 в Париже продолжится женский гандбольный турнир. В этот день пройдут матчи заключительного 5-го тура группового этапа в обеих группах.

Олимпиада-2024. Гандбол, женщины.

Расписание матчей 3 августа, время московское

Группа B, 10:00 — Венгрия — Нидерланды

Группа B, 12:00 — Испания — Франция

Группа B, 15:00 — Бразилия — Ангола

Группа A, 17:00 — Словения — Швеция

Группа A, 20:00 — Норвегия — Германия

Группа A, 22:00 — Дания — Южная Корея

Перед последними играми группового этапа известны шесть участников 1/4 финала из восьми — это сборные Норвегии, Швеции и Дании в группе A и национальные команды Франции, Нидерландов и Венгрии в группе B, утратила все шансы на продолжение борьбы за медали сборная Испании (группа B).

В группе A заочную гонку за оставшуюся путёвку в плей-офф ведут Германия, Южная Корея и Словения, в группе B последний участник четвертьфинала определится в очной встрече Анголы (три очка) и Бразилии (два очка).