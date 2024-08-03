Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2024 Новости

Плавание, Олимпиада-2024: расписание заплывов на 3 августа

Плавание, Олимпиада-2024: расписание заплывов на 3 августа
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 3 августа, на Олимпийских играх 2024 года в Париже пройдёт предпоследний соревновательный день. В плавании будет разыграно четыре комплекта наград.

Олимпиада-2024. Расписание соревнований по плаванию, 3 августа (время — московское).

Утренняя сессия:

12:00. Мужчины. 1500 м вольный стиль, квалификация;
12:00. Женщины. 50 м вольный стиль, квалификация;
12:00. Женщины.Комбинированная эстафета 4х100 м, квалификация.;
12:00. Мужчины. Комбинированная эстафета 4х100 м, квалификация.

Вечерняя сессия:

21:30. Мужчины, 100 м баттерфляй. Финал;
21:39. Женщины, 50 м вольный стиль. Полуфиналы;
21:59. Женщины 200 м комплекс. Финал.
22:09. Женщины, 800 м вольный стиль.Финал;
22:33. Микст. Комбинированная эстафета 4х100 м. Финал.

Материалы по теме
Леон Маршан — первый француз, выигравший четыре золота на одной Олимпиаде
Комментарии
Новости. Олимпиада 2024
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android