Плавание, Олимпиада-2024: расписание заплывов на 3 августа

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Сегодня, 3 августа, на Олимпийских играх 2024 года в Париже пройдёт предпоследний соревновательный день. В плавании будет разыграно четыре комплекта наград.

Олимпиада-2024. Расписание соревнований по плаванию, 3 августа (время — московское).

Утренняя сессия:

12:00. Мужчины. 1500 м вольный стиль, квалификация;

12:00. Женщины. 50 м вольный стиль, квалификация;

12:00. Женщины.Комбинированная эстафета 4х100 м, квалификация.;

12:00. Мужчины. Комбинированная эстафета 4х100 м, квалификация.

Вечерняя сессия:

21:30. Мужчины, 100 м баттерфляй. Финал;

21:39. Женщины, 50 м вольный стиль. Полуфиналы;

21:59. Женщины 200 м комплекс. Финал.

22:09. Женщины, 800 м вольный стиль.Финал;

22:33. Микст. Комбинированная эстафета 4х100 м. Финал.