Плавание, Олимпиада-2024: расписание заплывов на 3 августа

Сегодня, 3 августа, на Олимпийских играх 2024 года в Париже пройдёт предпоследний соревновательный день. В плавании будет разыграно четыре комплекта наград.
Олимпиада-2024. Расписание соревнований по плаванию, 3 августа (время — московское).
Утренняя сессия:
12:00. Мужчины. 1500 м вольный стиль, квалификация;
12:00. Женщины. 50 м вольный стиль, квалификация;
12:00. Женщины.Комбинированная эстафета 4х100 м, квалификация.;
12:00. Мужчины. Комбинированная эстафета 4х100 м, квалификация.
Вечерняя сессия:
21:30. Мужчины, 100 м баттерфляй. Финал;
21:39. Женщины, 50 м вольный стиль. Полуфиналы;
21:59. Женщины 200 м комплекс. Финал.
22:09. Женщины, 800 м вольный стиль.Финал;
22:33. Микст. Комбинированная эстафета 4х100 м. Финал.