Олимпиада-2024 в Париже: медальный зачёт на 3 августа 9.30, таблица

В Париже с 26 июля по 11 августа проходят XXXIII летние Олимпийские игры — 2024.

По итогам восьми соревновательных дней сборная Китая сохранила лидерство в медальном зачёте Игр, в её активе 13 золотых, девять серебряных и девять бронзовых наград. На второй строчке располагается команда Франции, в активе которой 11 золотых, 12 серебряных и 13 бронзовых медалей. Тройку лучших замыкает Австралия: 11 золотых, шесть серебряных и пять бронзовых наград.

Олимпийские атлеты из России к этому моменту гарантировали себе золотую или серебряную медаль в женском парном разряде тенниса, но она ещё не успела пойти в зачёт медальных достижений.

В девятый соревновательный день 3 августа будет разыграно пять комплектов наград в лёгкой атлетике, по четыре — в плавании и академической гребле, три — в спортивной гимнастике. По два комплекта медалей 3 августа олимпийцы разыграют в бадминтоне, стрельбе, стрельбе из лука и теннисе, по одному — в велоспорте, дзюдо, конном спорте, настольном теннисе, сёрфинге и фехтовании.