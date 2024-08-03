Академическая гребля, Олимпиада-2024: расписание соревнований 3 августа

В субботу, 3 августа, на Олимпийских играх 2024 года в Париже пройдёт заключительный соревновательный день в турнире по академической гребле. Будет разыграно четыре комплекта наград.

Олимпиада-2024. Академическая гребля, 3 августа (время московское).

10:30 — Женщины. Одиночка. Финал С.

10:42 — Мужчины. Одиночка. Финал С.

10:54 — Женщины. Одиночка Финал В.

11:06 — Мужчины. Одиночка. Финал В.

11:18 — Женщины. Одиночка. Финал А.

11:30 — Мужчины. Одиночка. Финал А.

11:50 — Женщины. Восьмёрка. Финал А.

12:10 — Мужчины. Восьмёрка. Финал А.

Олимпийские игры 2024 года продлятся до 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.