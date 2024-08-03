«Эти парни — легенды плавания». Леон Маршан — о сравнении с Фелпсом и Спитцем

Французский пловец Леон Маршан отреагировал на то, что его сравнивают с американцами Майклом Фелпсом и Марком Спитцем. В пятницу, 2 августа, Маршан выиграл четвёртую золотую медаль в индивидуальных дисциплинах на Олимпиаде в Париже и повторил достижение пловцов из США.

«Это невероятно. Эти парни — легенды плавания. Это просто безумие, когда тебя сравнивают с этими ребятами. Не думаю, что я осознаю это сейчас. Возможно, я пойму это через несколько дней. Четыре золотые медали — это больше, чем я рассчитывал. Сначала я пытался выиграть одну, и у меня было четыре шанса сделать это, которые я использовал. Сейчас мне, конечно, нужно время подумать о том, что я только что сделал. Поэтому мне нужен отпуск», — приводит слова Маршана Eurosport.

22-летний Маршан в олимпийском бассейне победил на дистанциях 400 м комплексом, 200 м брассом, 200 м баттерфляем и 200 м комплексом. Во всех своих чемпионских заплывах француз установил олимпийские рекорды. Он стал первым в истории Франции спортсменом, которому удалось выиграть четыре золотые медали на одной Олимпиаде.