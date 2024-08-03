Тренировка триатлонистов на ОИ перед смешанной эстафетой отменена. На этот раз из-за грозы

Запланированная на субботу, 3 августа, тренировка триатлонистов перед смешанной эстафетой в Сене была отменена из-за грозы, произошедшей выше по течению реки, сообщает пресс-служба МОК. В понедельник, 5 августа, должна состояться смешанная эстафета по триатлону.

Ранее из-за плохого качества воды в Сене, где должен пройти заплыв триатлонистов, не состоялись тренировки в воскресенье, 28 июля, и в понедельник, 29 июля. Организаторы Олимпийских игр — 2024 объясняют причину загрязнения воды проливным дождём, который прошёл в пятницу и субботу (26–27 июля) в Париже.

В итоге соревнования по мужскому триатлону на Олимпиаде-2024 в Париже были официально перенесены на среду, 31 июля. Изначально мужской триатлон должен был пройти 30 июля в 9:00 мск.