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Южнокорейская спортсменка выиграла золото Олимпиады в стрельбе из пистолета

Южнокорейская спортсменка выиграла золото Олимпиады в стрельбе из пистолета
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Южнокорейская спортсменка Ян Джиин стала олимпийской чемпионкой в стрельбе из пистолета на дистанции 25 м на Олимпиаде 2024 года в Париже (Франция).

Серебряную медаль завоевала французская спортсменка Камиль Еджеевски. Бронзовая награда — у представительницы Венгрии Вероники Майор.

Олимпиада 2024. Стрельба
Женщины. Пистолет, 25 м. Финал
03 августа 2024, суббота. 10:30 МСК
Окончено
1
Ян Джиин
Южная Корея
37
2
Камиль Еджеевски
Франция
37
3
Вероника Майор
Венгрия
31

Джиин принесла сборной Южной Кореи восьмую золотую медаль на Олимпиаде-2024. Отметим, что три из них были завоёваны в стрельбе, ещё три — в стрельбе из лука. У Франции 37-я медаль в целом, она продолжает занимать второе место в медальном зачёте. Майор принесла команде Венгрии шестую медаль.

Медальный зачёт Олимпиады-2024

Олимпийские игры 2024 года продлятся до 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов.

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