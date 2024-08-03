Южнокорейская спортсменка выиграла золото Олимпиады в стрельбе из пистолета

Южнокорейская спортсменка Ян Джиин стала олимпийской чемпионкой в стрельбе из пистолета на дистанции 25 м на Олимпиаде 2024 года в Париже (Франция).

Серебряную медаль завоевала французская спортсменка Камиль Еджеевски. Бронзовая награда — у представительницы Венгрии Вероники Майор.

Джиин принесла сборной Южной Кореи восьмую золотую медаль на Олимпиаде-2024. Отметим, что три из них были завоёваны в стрельбе, ещё три — в стрельбе из лука. У Франции 37-я медаль в целом, она продолжает занимать второе место в медальном зачёте. Майор принесла команде Венгрии шестую медаль.

Олимпийские игры 2024 года продлятся до 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов.