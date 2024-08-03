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«Люблю свою чёрную работу». Симона Байлз процитировала Дональда Трампа

«Люблю свою чёрную работу». Симона Байлз процитировала Дональда Трампа
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Американская гимнастка Симона Байлз, завоевавшая золотую медаль в личном многоборье на Олимпиаде-2024 в Париже (Франция), опубликовала комментарий в социальных сетях, который интерпретируется как ответ на заявления бывшего президента США и кандидата на пост президента Дональда Трампа.

В ходе дебатов 27 июня против нынешнего президента США Джо Байдена Трамп заявил, что иммигранты, прибывающие в Соёдиненные Штаты, занимаются «чёрной работой».

Байлз ответила на пост певца Рики Давилы. Он назвал Симону «величайшей всех времён» и добавил, что «выигрывать золотые медали и доминировать в гимнастике — это её чёрная работа».

«Я люблю свою чёрную работу», — написала Байлз.

На Олимпийских играх в Париже Байлз уже стала двукратной чемпионкой. Она победила в личном многоборье, а также в командном в составе сборной США.

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