Белоруска Климович заняла 8-е место в академической гребле на ОИ, золото — у нидерландки

В субботу, 3 августа, на Олимпийских играх 2024 года в Париже проходит заключительный соревновательный день в рамках турнира по академической гребле.
В женской одиночке победу одержала нидерландская спортсменка Каролин Флорейн. Серебряную медаль завоевала Эмма Твигг из Новой Зеландии. Тройку лучших замкнула Виктория Сенкуте (Литва).
Белорусская спортсменка Татьяна Климович, выступающая в нейтральном статусе, заняла восьмое место в итоговом протоколе. Она финишировала второй в финале B. Всего на момент 3 августа у Белоруссии на Олимпийских играх-2024 две медали: золото и серебро в прыжках на батуте.
Олимпийские игры 2024 года продлятся до 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.
- 3 августа 2024
-
13:06
-
12:58
-
12:47
-
12:46
-
12:45
-
12:32
-
12:29
-
12:20
-
12:18
-
12:08
-
12:07
-
11:55
-
11:50
-
11:43
-
11:41
-
11:37
-
11:18
-
11:16
-
11:11
-
11:04
-
11:00
-
10:56
-
10:49
-
10:13
-
10:07
-
10:00
-
10:00
-
09:59
-
09:45
-
09:35
-
09:30
-
09:30
-
09:00
-
08:56
-
08:50