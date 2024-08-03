Белоруска Климович заняла 8-е место в академической гребле на ОИ, золото — у нидерландки

В субботу, 3 августа, на Олимпийских играх 2024 года в Париже проходит заключительный соревновательный день в рамках турнира по академической гребле.

В женской одиночке победу одержала нидерландская спортсменка Каролин Флорейн. Серебряную медаль завоевала Эмма Твигг из Новой Зеландии. Тройку лучших замкнула Виктория Сенкуте (Литва).

Белорусская спортсменка Татьяна Климович, выступающая в нейтральном статусе, заняла восьмое место в итоговом протоколе. Она финишировала второй в финале B. Всего на момент 3 августа у Белоруссии на Олимпийских играх-2024 две медали: золото и серебро в прыжках на батуте.

Олимпийские игры 2024 года продлятся до 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.